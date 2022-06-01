Чилич стал пятым действующим игроком, кому удалось пробиться в полуфиналы на всех ТБШ
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Чемпион US Open – 2022, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич стал пятым действующим игроком, дошедшим до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема».
Кроме Чилича, подобным достижением могут похвастаться представители «Большой четвёрки» — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.
Полуфиналы на ТБШ Чилича:
Australian Open (2018) – поражение в финале
Уимблдон (2017) – поражение в финале
US Open (2014) – победа в финале
«Ролан Гаррос» (2022) —?
У Чилича также есть возможность вслед за «четвёркой» сыграть в финалах на всех ТБШ. За выход в решающую стадию «Ролан Гаррос» Марин сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).
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