Ольховский считает, что Рублёв упустил инициативу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
«На мой взгляд, Чилич реально здорово сыграл тай-брейк. Не скажу, что могут быть какие-то претензии к Андрею. Если говорить про последний мяч, то, может быть, ошибся слева, но он в растяжке играл. Мне кажется, Рублёв упустил инициативу. После первого выигранного сета немного не дожал хорвата.
Здесь не скажешь, что у кого-то было явное преимущество. Чилич где-то превосходил в остроте подачи и делал чуть больше ошибок. Может быть, если бы Андрей играл чуть длиннее второй и третий сет, то силы Чилича иссякли бы. По эмоциональному накалу этот матч — один из лучших в его карьере. Но эмоции и должны зашкаливать, когда он выходит в полуфинал «Ролан Гарроса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 1 июня 2022
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