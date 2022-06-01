Ольховский считает, что Рублёв упустил инициативу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

«На мой взгляд, Чилич реально здорово сыграл тай-брейк. Не скажу, что могут быть какие-то претензии к Андрею. Если говорить про последний мяч, то, может быть, ошибся слева, но он в растяжке играл. Мне кажется, Рублёв упустил инициативу. После первого выигранного сета немного не дожал хорвата.

Здесь не скажешь, что у кого-то было явное преимущество. Чилич где-то превосходил в остроте подачи и делал чуть больше ошибок. Может быть, если бы Андрей играл чуть длиннее второй и третий сет, то силы Чилича иссякли бы. По эмоциональному накалу этот матч — один из лучших в его карьере. Но эмоции и должны зашкаливать, когда он выходит в полуфинал «Ролан Гарроса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.