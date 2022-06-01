Янчук: Чилич — крепкий орешек, который Рублёв так и не смог раскусить

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
«Мы ждали равный и напряжённый матч. Неожиданно лишь то, что ветеран тенниса Чилич в пяти сетах на супер тай-брейке сумел продемонстрировать такую активность и достаточно хорошую физическую подготовку. Добраться до этого круга и на равных бороться с довольно молодым и сильным Рублёвым — непросто. Но Чиличу это удалось. Нужно уметь в пяти сетах подать столько эйсов и сделать такое количество активных ударов навылет. Честь и хвала!
Безусловно, на тай-брейке пятого сета хорват продемонстрировал характер и заслуженно выиграл. Он не дал шансов Рублёву. Андрей выглядел утомлённым и менее активным, чем его соперник. Не удалось взять реванш за Медведева. Соперник оказался крепким орешком, который Рублёв так и не смог раскусить. Думаю, в следующем матче — где бы он ни был — у Рублёва будет преимущество. Время работает на Андрея», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 1 июня 2022
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