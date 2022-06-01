Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

«Что меня впечатлило в игре Чилича? То, как он подавал. Он подавал очень, очень хорошо, очень сильно. Почти все важные моменты матча он выиграл за счёт подачи, её было очень трудно прочитать и вернуть мяч.

Что бы я сделал иначе в этом матче? Я бы постарался оставаться более спокойным, потому что, думаю, после первого сета я немного расслабился, и сразу же, когда я начинаю много думать об этом и когда всё идёт не так, я начинаю разочаровываться.

Я полностью упустил второй сет. Когда счёт по сетам стал 1:1, Марин начал чувствовать себя увереннее и играть лучше.

Всё идёт от нервов. В прошлых четвертьфиналах я не мог справиться с эмоциями. Сегодня был самый близкий момент, чтобы попасть в полуфинал. С другой стороны, я опять же не справился с эмоциями. Теперь у меня будет много свободных недель (смеётся). Надеюсь, я что-нибудь улучшу», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.