Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от хорвата Марина Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Россиянин проиграл со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).
«Что меня впечатлило в игре Чилича? То, как он подавал. Он подавал очень, очень хорошо, очень сильно. Почти все важные моменты матча он выиграл за счёт подачи, её было очень трудно прочитать и вернуть мяч.
Что бы я сделал иначе в этом матче? Я бы постарался оставаться более спокойным, потому что, думаю, после первого сета я немного расслабился, и сразу же, когда я начинаю много думать об этом и когда всё идёт не так, я начинаю разочаровываться.
Я полностью упустил второй сет. Когда счёт по сетам стал 1:1, Марин начал чувствовать себя увереннее и играть лучше.
Всё идёт от нервов. В прошлых четвертьфиналах я не мог справиться с эмоциями. Сегодня был самый близкий момент, чтобы попасть в полуфинал. С другой стороны, я опять же не справился с эмоциями. Теперь у меня будет много свободных недель (смеётся). Надеюсь, я что-нибудь улучшу», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
- 1 июня 2022
-
23:19
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:07
-
19:53
-
19:23
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:35
-
18:11
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:21
-
17:11
-
16:34
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:52
-
15:47
-
15:40