Андрей Рублёв оценил шансы Марина Чилича пробиться в финал «Ролан Гаррос» — 2022
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв оценил шансы чемпиона US Open – 2014, 33-летнего хорвата Марина Чилича выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2022.
Ранее Рублёв (7) проиграл Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10) в четвертьфинале турнира.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Чилич сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).
«Честно говоря, я не знаю. Если говорить о его будущем сопернике, я не знаю, как играет Руне, я смотрел его матчи только в трансляциях. Могу сказать о Рууде. На грунте с Руудом будет очень, очень тяжело. Марину нужно будет провести очень сильный матч, чтобы обыграть его. Но наверняка у него есть шансы», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
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