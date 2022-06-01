Андрей Рублёв оценил шансы Марина Чилича пробиться в финал «Ролан Гаррос» — 2022

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв оценил шансы чемпиона US Open – 2014, 33-летнего хорвата Марина Чилича выйти в финал «Ролан Гаррос» — 2022.

Ранее Рублёв (7) проиграл Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10) в четвертьфинале турнира.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Чилич сразится либо с Каспером Руудом (Норвегия, 8), либо с Хольгером Руне (Дания).

«Честно говоря, я не знаю. Если говорить о его будущем сопернике, я не знаю, как играет Руне, я смотрел его матчи только в трансляциях. Могу сказать о Рууде. На грунте с Руудом будет очень, очень тяжело. Марину нужно будет провести очень сильный матч, чтобы обыграть его. Но наверняка у него есть шансы», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.