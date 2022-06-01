Марин Чилич обратился к Андрею Рублёву после победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2014, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич поделился эмоциями от победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Чилич обыграл Рублёва со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2).
«Хочу снять шляпу перед Андреем. В нескольких случаях он показал отличный дух честной борьбы. В таком матче каждое очко дорого стоит, так что нужно отдать ему должное.
К сожалению, один из нас должен был проиграть. Но он показал, что он невероятный парень и невероятный игрок», — сказал Чилич в интервью после матча.
Чилич имел в виду несколько эпизодов с участием Рублёва. При счёте 1:1 в пятом сете Чилич бросил дропшот, и судьи посчитали, что он не попал по ширине. Чилич утверждал, что мяч коснулся линии. Рублёв же предложил переиграть очко, и хорват его выиграл. А на решающем тай-брейке Андрей сказал, что подача Марина попала в линию, хотя судья крикнул «аут».
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