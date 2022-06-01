Чилич обошёл Роджера Федерера и Пита Сампраса по количеству побед в пятисетовых матчах

Чемпион US Open – 2014, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич обошёл 14-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса и 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера по количеству побед в пятисетовых матчах.

33-летний Чилич провёл 53-й пятисетовый матч в карьере и одержал 34-ю победу. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Чилич со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) обыграл россиянина Андрея Рублёва. Встреча продлилась 4 часа 14 минут. У Федерера и Сампраса — по 33 выигранных матча в пяти сетах.

Примечательно, что в Открытой эре больше побед в пятисетовиках только у трёх игроков: американца Ивана Лендла (35 побед), серба Новака Джоковича (36) и румына Илие Настасе (39).

У Чилича также есть возможность вслед за «Большой четвёркой» (Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем) сыграть в финалах на всех ТБШ.