Чилич обошёл Роджера Федерера и Пита Сампраса по количеству побед в пятисетовых матчах

Чемпион US Open – 2014, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич обошёл 14-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса и 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера по количеству побед в пятисетовых матчах.
33-летний Чилич провёл 53-й пятисетовый матч в карьере и одержал 34-ю победу. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Чилич со счётом 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2) обыграл россиянина Андрея Рублёва. Встреча продлилась 4 часа 14 минут. У Федерера и Сампраса — по 33 выигранных матча в пяти сетах.
Примечательно, что в Открытой эре больше побед в пятисетовиках только у трёх игроков: американца Ивана Лендла (35 побед), серба Новака Джоковича (36) и румына Илие Настасе (39).
У Чилича также есть возможность вслед за «Большой четвёркой» (Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем) сыграть в финалах на всех ТБШ.
- 2 июня 2022
-
00:03
- 1 июня 2022
-
23:53
-
23:31
-
23:19
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:07
-
19:53
-
19:23
-
19:08
-
19:02
-
18:43
-
18:35
-
18:11
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:21
-
17:11
-
16:34
-
16:15
-
16:02
-
15:54