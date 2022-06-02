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Видеообзор обидного поражения Рублёва от Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Видеообзор обидного поражения Рублёва от Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022. Таким образом, Рублёв в пятый раз в карьере не сумел одержать победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

В четвертьфинальном матче Рублёв (7) в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича — 33 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Roland Garros.

Победа над Рублёвым позволила Чиличу обойти 14-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» американца Пита Сампраса и 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера по количеству побед в пятисетовых матчах. У Сампраса и Федерера их по 33, у Чилича – 34.

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