Ига Свёнтек высказалась о менструальных проблемах теннисисток

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о проблемах, с которыми сталкиваются девушки в туре в связи с наступлением менструации.
Ранее бывшая соперница Свёнтек на «Ролан Гаррос», китаянка Чжэн Циньвэнь призналась, что испытывала проблемы в матче с Игой из-за болей, связанных с ПМС.
«В начале карьеры бывает непросто разобраться. Но когда у тебя уже есть опыт, когда ты находишь решения, становится проще.
У нас довольно комфортная ситуация, потому что медицинские технологии продвинулись. Нам легче найти подходящее решение, чем, например, 15 лет назад. И эти решения более здоровые.
Такие проблемы возникают. Ей просто нужно найти решение, чтобы это не влияло на её игру. Это нормально», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022.
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