Дарья Касаткина опубликовала пост после победы над Кудерметовой и выхода в полуфинал «РГ»

20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу над 29-м номером рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Касаткина победила со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

«Полуфинал. Идём дальше», — написала Дарья.

В полуфинале Касаткина сразится с главным фаворитом соревнований, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.



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