Дарья Касаткина опубликовала пост после победы над Кудерметовой и выхода в полуфинал «РГ»
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20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу над 29-м номером рейтинга WTA Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Касаткина победила со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».
«Полуфинал. Идём дальше», — написала Дарья.
В полуфинале Касаткина сразится с главным фаворитом соревнований, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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