Свёнтек опубликовала пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». Ига вышла на Касаткину

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост в своих социальных сетях, после того как вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свёнтек победила американку Джессику Пегулу, в полуфинале её соперницей станет россиянка Дарья Касаткина.

«Полуфинал в Париже. Наслаждаюсь каждой секундой. Вперёд!» — написала Ига.

В текущем сезоне Ига Свёнтек и Дарья Касаткина встречались уже три раза, и все матчи выиграла полька. Свёнтек в трёх поединках не отдала Касаткиной ни сета.

На счету Иги Свёнтек 33 победы подряд. Начиная с 2000 года в WTA-туре было только две серии длиннее: у Серены Уильямс (34) и у её сестры Винус Уильямс (35). Свёнтек повторит достижение Винус, если выиграет «Ролан Гаррос».

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