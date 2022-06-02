Джон Макинрой признал ошибку в отношении матча Надаль — Джокович на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой признал, что допустил ошибку, когда говорил, что более прохладные погодные условия больше подходят Новаку Джоковичу, чем Рафаэлю Надалю. Напомним, четвертьфинал «Ролан Гаррос» с участием Джоковича и Надаля поставили на вечернее время, и испанец одержал победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:3).

«Я бы сказал, что допустил ошибку пару лет назад, думая, что более прохладные погодные условия не сыграют ему [Надалю] на руку в матче против Новака. Теперь же надо быть безумцем, чтобы ставить против Надаля», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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