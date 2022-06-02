Восьмая ракетка мира Каспер Рууд впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».
В ночь с 1 на 2 июня Рууд в рамках четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» обыграл 19-летнего Хольгера Руне со счётом 6:1, 4:6, 7:6, 6:3.
Ранее норвежец ни разу не проходил дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема», а на «Ролан Гаррос» – выше третьего раунда.
За счёт попадания в топ-4 на «Ролан Гаррос» Рууд с 6 июня вновь станет седьмой ракеткой мира, обойдя россиянина Андрея Рублёва.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Каспер Рууд встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который вчера, 1 июня, обыграл Рублёва на тай-брейке пятого сета (5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2)).
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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