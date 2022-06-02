Марк Лопес шутливо ответил на вопрос, почему Надаль не проигрывает на двух последних ТБШ

Марк Лопес, экс-третья ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион, а ныне тренер Рафаэля Надаля, с юмором ответил, почему 35-летний испанец не проигрывает на последних двух турнирах «Большого шлема».
«Это эффект пули. Это шутка, которую мы используем в команде. Что-то похожее на эффект Хави в футбольной «Барселоне». Меня так называют, потому что я был маленьким и пухлым в детстве. С тех пор, как я пришёл в команду Рафы, мы не проигрывали на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Лопеса Marca.
Напомним, в команду Рафаэля Надаля входят Карлос Мойя, Франциско Ройг и Марк Лопес. Последний вошёл в штаб 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» в декабре 2021 года.
Надаль и Лопес вместе выиграли пять парных титулов, в том числе золото Олимпиады в Рио.
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