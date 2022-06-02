Тренер Надаля: победа над Джоковичем — не конец. Нужно уважать Зверева, он третий в мире

Марк Лопес, экс-третья ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион, а ныне тренер Рафаэля Надаля ответил на вопросы о состоянии 35-летнего испанца перед полуфиналом «Ролан Гаррос».
«Победа над Джоковичем — это далеко не конец. Нужно уважать следующего соперника, Зверев — третья ракетка мира. После победы в четвертьфинале не нужно задирать нос слишком высоко.
Не нужно негативно думать о Рафе, полагая, что он собирается оставить теннис. Я надеюсь и хочу, чтобы он отправился и на Уимблдон.
После такой самоотдачи, как в бою с Джоковичем, он проснулся с небольшой болью, но в целом всё было хорошо. В конце концов, Надаль — это тот, кто хорошо переносит боль», — приводит слова Лопеса Marca.
Напомним, Надаль сыграет с представителем Германии Александром Зверевым в полуфинальной встрече «Ролан Гаррос».
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
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