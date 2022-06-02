Каспер Рууд прокомментировал победу над Хольгером Руне в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Рууд победил Руне со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».
«Я отлично начал матч, но затем Хольгер вернулся в борьбу, прибавил. В итоге получился действительно непростой матч.
Он серьёзно прибавил. Я уже играл с ним четыре раза в ходе карьеры. Возможно, чаще меня с ним никто не играл, так что я немного знаю, как он играет. Но он стал гораздо более опасным, более непредсказуемым. Он играет бесстрашно, пробует много хороших ударов и реализует многие из них. Поэтому он ставит непростые задачи. Он будет опасным игроком на долгие годы», — приводит слова Рууда Eurosport.
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