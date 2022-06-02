Тони Надаль: некоторые СМИ уже завершили карьеру Рафы и заменили его Алькарасом

Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высказался о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе.
«Я думаю, что вы немного торопитесь. Карлос Алькарас — отличный игрок, и я думаю, что он станет номером один в мире. Он очень хорош, но я видел, что некоторые СМИ уже завершили карьеру Рафы и заменили его Карлосом.
Сравнивать Алькараса с Надалем опрометчиво. Хотя возможно, что Алькарас за ближайшие 10 лет добьётся того же, что и Надаль.
Сегодня возраст игроков немного увеличился, но завершение карьеры Рафы уже не очень далеко. Это будет зависеть от него самого. Пока он конкурентоспособен, он будет продолжать. Если проблемы станут более сложными и не будут иметь решения, очевидно, что он закончит. Я не думаю, что ему нравится идти на пределе возможностей каждый день», — приводит слова Тони Надаля Marca.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
- 2 июня 2022
-
11:21
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:07
-
09:59
-
09:40
-
09:22
-
09:05
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
00:39
-
00:21
-
00:03
- 1 июня 2022
-
23:53
-
23:31
-
23:19
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:51
-
20:44