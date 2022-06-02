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Тони Надаль: некоторые СМИ уже завершили карьеру Рафы и заменили его Алькарасом

Тони Надаль: некоторые СМИ уже завершили карьеру Рафы и заменили его Алькарасом
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высказался о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

«Я думаю, что вы немного торопитесь. Карлос Алькарас — отличный игрок, и я думаю, что он станет номером один в мире. Он очень хорош, но я видел, что некоторые СМИ уже завершили карьеру Рафы и заменили его Карлосом.

Сравнивать Алькараса с Надалем опрометчиво. Хотя возможно, что Алькарас за ближайшие 10 лет добьётся того же, что и Надаль.

Сегодня возраст игроков немного увеличился, но завершение карьеры Рафы уже не очень далеко. Это будет зависеть от него самого. Пока он конкурентоспособен, он будет продолжать. Если проблемы станут более сложными и не будут иметь решения, очевидно, что он закончит. Я не думаю, что ему нравится идти на пределе возможностей каждый день», — приводит слова Тони Надаля Marca.

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