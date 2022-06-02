Тим Хенмэн высказал мнение, можно ли считать Рафаэля Надаля лучшим теннисистом мира

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн порассуждал на тему того, можно ли считать 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля лучшим теннисистом в мире.

В сезоне-2022 Надаль выиграл Australian Open и уже вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Испанца считают главным фаворитом турнира. В четвертьфинале Рафаэль обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Если Рафа выиграет «Ролан Гаррос», то с двумя «Шлемами» за плечами в этом году он определённо станет лучшим игроком. Но за 52-недельный период Рафа не так много играл в теннис. В конце концов, очки, рейтинговые очки не лгут, и тот, кто занимает первое место неделю за неделей, полностью этого заслуживает», — цитирует Хенмэна Daily Express.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. В другом полуфинале сразятся хорват Марин Чилич и норвежец Каспер Рууд.

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