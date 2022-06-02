Кори Гауфф: меня называли новой Сереной Уильямс. Я попала в ловушку, однажды поверив в это

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022, вспомнила, как в детстве её сравнивали с Сереной Уильямс.
«C тех пор, как я пришла в тур, или даже в детстве, в 8 лет, меня называли новой Сереной, новой этой, новой той. И я попала в ловушку, однажды поверив в это.
Важно возлагать на себя большие надежды, но в то же время важно оставаться в реальном мире. По-моему, у меня получается. Сейчас я в реальности и наслаждаюсь моментом.
В какой-то момент, даже когда я вышла во вторую неделю или обыграла Наоми Осаку на Australian Open, я была не так рада, потому что считала, что должна была это сделать. Теперь же я очень ценю каждую победу и каждое поражение», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Сегодня, 2 июня, в 17:30 мск Кори Гауфф встретится с итальянкой Мартиной Тревизан в полуфинале «Ролан Гаррос».
История любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
- 2 июня 2022
-
11:21
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:07
-
09:59
-
09:40
-
09:22
-
09:05
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
00:39
-
00:21
-
00:03
- 1 июня 2022
-
23:53
-
23:31
-
23:19
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:30
-
22:26
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:50
-
21:14
-
20:51
-
20:44