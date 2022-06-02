Кори Гауфф: меня называли новой Сереной Уильямс. Я попала в ловушку, однажды поверив в это

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2022, вспомнила, как в детстве её сравнивали с Сереной Уильямс.

«C тех пор, как я пришла в тур, или даже в детстве, в 8 лет, меня называли новой Сереной, новой этой, новой той. И я попала в ловушку, однажды поверив в это.

Важно возлагать на себя большие надежды, но в то же время важно оставаться в реальном мире. По-моему, у меня получается. Сейчас я в реальности и наслаждаюсь моментом.

В какой-то момент, даже когда я вышла во вторую неделю или обыграла Наоми Осаку на Australian Open, я была не так рада, потому что считала, что должна была это сделать. Теперь же я очень ценю каждую победу и каждое поражение», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Сегодня, 2 июня, в 17:30 мск Кори Гауфф встретится с итальянкой Мартиной Тревизан в полуфинале «Ролан Гаррос».

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