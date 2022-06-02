Тони Надаль: в важнейшие моменты психика Рафы готова на 100%

Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля, рассказал о том, что помогает 35-летнему испанскому теннисисту успешно выступать на турнирах, несмотря на недостаток подготовки.
«Он говорил мне, что не очень хорошо подготовлен, и я отвечал ему, что это лишь проблема психики. Когда ты хорошо активируешь свою голову — это дополнительная сила, лучшее, что вы можете сделать.
Такой подход не всегда срабатывает, но мы видели подтверждение этому на Открытом чемпионате Австралии. Надаль поехал туда с небольшой подготовкой и сумел выиграть решающий матч из пяти сетов, вернувшись в игру. В конце концов, если вы можете сделать подобное, значит ваша голова очень хорошо подготовлена.
У моего племянника хорошие физические данные. Хотя он не смог подготовиться на максимум, но в важнейшие моменты его психика готова на 100%», — приводит Marca слова Тони Надаля.
Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире
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