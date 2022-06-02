Ига Свёнтек — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже 20-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина встретится с первым номером рейтинга, польской теннисисткой Игой Свёнтек. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после финала в миксте и начнётся не раньше 16:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Свёнтек. Касаткина выиграла в прошлом году во втором круге травяного турнира в Истбурне (4:6, 6:0, 6:1), но в этом сезоне Ига одержала три победы над россиянкой на харде — 6:2, 6:3 на Australian Open, 6:1, 6:2 в Дубае и 6:3, 6:0 в Дохе. Именно в катарском городе началась победная серия Свёнтек, которая сейчас достигла 33 матчей подряд.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Дарья Касаткина.

Победительница встречи сыграет в финале «Ролан Гаррос» либо с итальянкой Мартиной Тревизан, либо с представительницей США Кори Гауфф.