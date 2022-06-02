Новак Джокович вернулся в Белград после поражения от Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вернулся в Белград, после того как проиграл 21-кратному победителю ТБШ Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

Джокович проиграл Надалю со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7. До этого он обыграл японца Йосихито Нисиоку, словака Алекса Молчана, словенца Аляжа Бедене и аргентинца Диего Шварцмана.

Напомним, в январе 2022 года Новаку Джоковичу не удалось выступить на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмена, известного нежеланием прививаться, не пустили в страну и со скандалом депортировали его.

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