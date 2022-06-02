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Каспер Рууд признался, что не любит помидоры

Каспер Рууд признался, что не любит помидоры
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Восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд рассказал о своих предпочтениях в еде. По словам Рууда, ему нравятся мидии и устрицы и не нравятся помидоры и грибы.

«Мне очень нравятся мидии и устрицы. Но я не думаю, что это нравится всем. В то же время я достаточно привередлив. Помидоры не ем. Я вообще не нахожу их вкусными. Я знаю, что помидоры есть во многих блюдах, так что это немного прискорбно, но я довольно разборчив.

Я также не очень люблю грибы. Есть некоторые вещи, от которых я стараюсь держаться подальше. Я бы сказал, что мидии и устрицы не так уж привычны для моей семьи, но я их люблю», — приводит слова Каспера пресс-служба ATP.

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