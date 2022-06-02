Марин Чилич высказался о том, что СМИ уделяют ему недостаточно внимания

Чемпион US Open — 2014, хорватский теннисист Марин Чилич ответил на вопрос о том, что СМИ уделяют ему недостаточно внимания.
«Я доволен, что даю меньше пресс-конференций, что меньше общаюсь с медиа (улыбается). Это потрясающе, последние два года все турниры проходят легко, без прессы. Я шучу.
Нет, все сводится к парням, которые в центре внимания. Они в топе на протяжении многих лет. Если посмотреть на мою карьеру, то у меня, безусловно, были большие успехи, и я столько всего выиграл. Но по сравнению с топами я не был настолько стабилен. У меня было три-четыре невероятно хороших, стабильных сезона, но были и спады.
Мне не важно, я в центре внимания или нет. Я просто стараюсь каждый день максимально использовать имеющиеся возможности, полностью выкладываться в каждом матче, чтобы гордиться собой, когда покидаю корт», — сказал Чилич на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»
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