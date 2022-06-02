«Закричал прямо мне в лицо». Руне раскрыл детали конфликта с Руудом на «Ролан Гаррос»

19-летний датский теннисист Хольгер Руне раскрыл детали конфликта с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом, которому проиграл в четвертьфинальной встрече на «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 6:7 (2:7), 3:6).

«В раздевалке они с командой должны были пройти мимо меня. На самом деле команда у него довольно приветливая, но потом он сам просто подошёл ко мне и закричал «Даа!».

Я подумал: «Какого чёрта ты делаешь? Кто так поступает?» Можешь сколько угодно радоваться на корте. Я так и делаю, когда выигрываю. Но это настолько неправильно. Прояви немного уважения.

Всё началось с того, что я попросил судью проверить метку. Она была очень близко к линии, и я не мог понять, попал мяч в корт или нет. Он спросил: «Тебе обязательно проверять каждую метку?» Причём это был первый раз, когда я попросил судью спуститься.

Тогда я попросил его со мной не разговаривать. Матч находится в самой горячей стадии, сейчас это не к месту. Но при смене сторон он опять сказал: «Так с людьми не разговаривают». И я просто повторил, что он не должен со мной общаться. После этого мне не хотелось приветствовать его у сетки. Я подал ему руку, а потом хотел уйти. Он неспортивно вёл себя во время матча и раз за разом пытался что-то мне сказать.

Это немного странно, потому что я всё время говорил, что очень сильно уважаю его и что он отличный грунтовый игрок, так что я не понимаю, к чему это всё? Я должен был встать на колени и чествовать его? 99% игроков в туре меня уважают, а он делает это. Я как-нибудь переживу», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.

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