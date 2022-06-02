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Мартина Навратилова предсказала, что Надаль побьёт её рекорд по победам на одном ТБШ

Мартина Навратилова предсказала, что Надаль побьёт её рекорд по победам на одном ТБШ
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова предсказала, что 21-кратный победитель ТБШ, экс-лидер рейтинга ATP, испанец Рафаэль Надаль побьёт её рекорд по количеству выигранных матчей на одном турнире «Большого шлема».

Навратилова одержала 120 побед на Уимблдоне. Второе место в сводной таблице, учитывающей мужской и женский одиночные разряды, занимает Надаль, у которого 110 побед на «Ролан Гаррос».

«Этот рекорд падёт, прежде чем Рафа закончит карьеру. И меня это вполне устраивает!» — написала Мартина Навратилова в своём «твиттере», комментируя соответствующую информацию.

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