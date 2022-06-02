Дарья Касаткина рассказала, как восприняла победу Надаля над Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата Франции, рассказала, как восприняла победу Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над Новаком Джоковичем. Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) и вышел в полуфинал.

По словам Касаткиной, она ушла спать при счёте 6:2, 3:0 в пользу Надаля и узнала счёт утром. Ранее Дарья говорила, что Рафаэль — её кумир.

«Я ушла спать при 3:0 во втором сете — мол, всё в порядке. Утром я проснулась, увидела счёт — и такая: ох ты… Хорошо, что я пошла спать. Если бы я увидела 3:1, потом 3:3, я бы не смогла заснуть.

Да, хорошо, что при 3:0 я убрала ноутбук и уснула. Но матч был тяжёлый. Я очень рада за Рафу. Не могу представить, насколько тяжёлыми были условия. Имею в виду, что он говорил, что это может быть его последний матч на «Ролан Гаррос». Не могу представить, каково выходить на матч с подобными чувствами», — приводит слова Дарьи Tennis World USA.

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