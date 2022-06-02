Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос», проиграв Иге Свёнтек

20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал Открытого чемпионата Франции – 2022. Касаткина была последней представительницей России на турнире.
В полуфинальном поединке Касаткина не сумела навязать борьбу первой ракетке мира, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2020 польке Иге Свёнтек (1). Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6. Она продлилась 1 час 6 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Свёнтек — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.
За очередной титул Свёнтек сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Кори Гауфф (США, 18).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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