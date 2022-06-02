Ига Свёнтек повторила рекорд Серены Уильямс по количеству выигранных матчей подряд
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 34-ю победу подряд в туре.
Это произошло в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. 21-летняя Ига (1) разгромила представительницу России Дарью Касаткину (20) со счётом 6:2, 6:1.
Серия побед Иги Свёнтек (34):
Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (6): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина.
Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.
Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.
Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.
Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.
Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.
Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.
«Ролан Гаррос» (6): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина.
Начиная с 2000 года в WTA-туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35). Интересно, что Свёнтек повторит достижение Винус, только если выиграет «Ролан Гаррос».
За очередной титул Свёнтек сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Кори Гауфф (США, 18).
Помимо победы на турнире «Большого шлема» Свёнтек брала титулы на семи турнирах на уровне WTA, причём последние четыре — в текущем сезоне.
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