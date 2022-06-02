Ольховский — о вылете Касаткиной с «Ролан Гаррос»: полуфинал — великолепный результат

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.
«Достаточно лёгкая победа по результату, но не думаю, что так было на самом деле. Я думал, что всё-таки по счёту Свёнтек будет чуть-чуть посложнее. У Касаткиной великолепный результат. Первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема». Ещё и играть против первой ракетки мира — достаточно волнительное событие.
Будем надеяться, что Дарья будет в дальнейшем показывать такие же результаты и лучше. В любом случае поздравления ей с хорошим результатом!» — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 июня 2022
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:14
-
16:12
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:35
-
14:30
-
14:07
-
13:59
-
13:25
-
13:00
-
12:59
-
12:16
-
11:21
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:47
-
10:33
-
10:32
-
10:17
-
10:07
-
09:59
-
09:40
-
09:22
-
09:05
-
08:20
-
08:14
-
07:49
-
00:39
-
00:21