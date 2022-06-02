Ольховский — о вылете Касаткиной с «Ролан Гаррос»: полуфинал — великолепный результат

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

«Достаточно лёгкая победа по результату, но не думаю, что так было на самом деле. Я думал, что всё-таки по счёту Свёнтек будет чуть-чуть посложнее. У Касаткиной великолепный результат. Первый в карьере полуфинал турнира «Большого шлема». Ещё и играть против первой ракетки мира — достаточно волнительное событие.

Будем надеяться, что Дарья будет в дальнейшем показывать такие же результаты и лучше. В любом случае поздравления ей с хорошим результатом!» — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.