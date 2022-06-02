«Свёнтек сильнее Касаткиной по всем компонентам игры». Селиваненко — о вылете в полуфинале

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

«Свёнтек действительно первая в мире. Она сильнее Касаткиной по всем компонентам игры, к сожалению. Счёт отражает ход игры. Дарья, в принципе, в состоянии и выигрывать турниры, побеждать любого соперника. Просто всё должно сложиться. Сам факт полуфинала. Давление, по идее, должно было быть на Свёнтек. Она же была очевидным фаворитом матча. Её рекордная беспроигрышная серия говорит сама за себя. Для Касаткиной в любом случае полуфинал «Ролан Гаррос» — отличный результат. Она со своей командой знает, над чем ей нужно работать», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.