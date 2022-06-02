Янчук: для Касаткиной полуфинал «РГ» — заметный успех. Она выступила на высшем уровне

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

«Дарья Касаткина и Ига Свёнтек — разный уровень мастерства. Для россиянки полуфинал — уже заметный успех. Свёнтек всё же яркая теннисистка, которая превосходит по всем компонентам: и по быстроте, и по разнообразию, и по ударным скоростям. Всё закономерно. Конечно, была какая-то надежда на психологическую борьбу… Но лишь при прочих равных можно надеяться на что-то. Считаю, что на данном этапе Касаткина выступила на высшем уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.