Янчук: для Касаткиной полуфинал «РГ» — заметный успех. Она выступила на высшем уровне
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.
«Дарья Касаткина и Ига Свёнтек — разный уровень мастерства. Для россиянки полуфинал — уже заметный успех. Свёнтек всё же яркая теннисистка, которая превосходит по всем компонентам: и по быстроте, и по разнообразию, и по ударным скоростям. Всё закономерно. Конечно, была какая-то надежда на психологическую борьбу… Но лишь при прочих равных можно надеяться на что-то. Считаю, что на данном этапе Касаткина выступила на высшем уровне», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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