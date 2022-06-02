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Янчук рассказал, в каких компонентах игры нужно добавить Касаткиной

Янчук рассказал, в каких компонентах игры нужно добавить Касаткиной
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал компоненты игры, над которыми должна поработать 20-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина.

Ранее Касаткина потерпела крупное поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек. Для россиянки полуфинал – это лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».

«Хотелось бы пожелать Касаткиной, чтобы она прибавила в ударных скоростях. Плетёт-то паутину она хорошо. Мяч чувствует, да и бойцовский характер есть. Вот быстроты и атлетизма недостаточно — это можно усиливать. Думаю, она будет расти», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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