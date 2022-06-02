Ига Свёнтек поделилась эмоциями от выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2022

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от выхода в финал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В полуфинале турнира Свёнтек (1) разгромно обыграла россиянку Дарью Касаткину (20) со счётом 6:2, 6:1.
«С такой поддержкой играть матчи явно легче. У меня так было в каждом матче в этом году. Меня до сих пор это удивляет, потому что, когда я только начинала, был ковид.
Я стараюсь одинаково относиться к каждому матчу. Когда я осознаю, что грядущий матч – один из самых важных в сезоне, я просто стараюсь сосредоточиваться на своих целях и слушаю музыку», — приводит слова Свёнтек Eurosport.uk.
За очередной титул Свёнтек сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Кори Гауфф (США, 18).
- 2 июня 2022
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