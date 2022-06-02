Энди Маррей на двух тай-брейках вышел в четвертьфинал травяного челленджера в Сурбитоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал травяного челленджера в Сурбитоне (Лондон). Маррей усиленно готовится к Уимблдону, ранее он отказался от участия в Открытом чемпионате Франции — 2022.

В матче 1/8 финала Маррей (1) обыграл 231-го номера рейтинга представителя Нидерландов Гийса Броувера со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Маррей 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету его соперника — семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За место в полуфинале Маррей сразится с пятым сеяным, американцем Брэндоном Накашимой (75-й номер рейтинга).