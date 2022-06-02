Дарья Касаткина прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» от Иги Свёнтек из Польши со счётом 2:6, 1:6.
«Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала на турнире «Большого шлема». Несмотря на сегодняшнее поражение, я довольна своим уровнем и всем, что происходило на этой неделе.
Ига не сделала ничего такого, к чему бы я была не готова. Дело в том, что сегодня я была слишком эмоциональна, не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах. Да и Ига повышала свой уровень по ходу матча. Перед матчем я чувствовала себя неплохо, но как только вышла на корт, не знаю, как описать те эмоции. Всё было не как обычно. Но это нормально. Мне нужно привыкнуть к этому, найти способы справляться с нервами, поэтому я счастлива, что испытала это на себе. Постараюсь исправиться в следующий раз», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 2 июня 2022
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