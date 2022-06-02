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Определились участницы женского финала «Ролан Гаррос» — 2022

Определились участницы женского финала «Ролан Гаррос» — 2022
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Определились участницы финального матча на Открытом чемпионате Франции – 2022. За титул сразятся первая ракетка мира 21-летняя Ига Свёнтек из Польши и 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф.

Свёнтек (1) в полуфинальном матче одержала разгромную победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (20) со счётом 6:2, 6:1. Гауфф (18) уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1.

Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», Свёнтек – во второй раз. В 2020 году Ига уже играла в финале «Ролан Гаррос» и одержала победу.

Решающий матч у женщин состоится 4 июня. Время его начала станет известно позднее.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

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