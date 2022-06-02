18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2022. В полуфинальном матче Гауфф (18) уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. По ходу турнира Кори также брала верх над Ребеккой Марино (Канада, Q), Элисон Ван Эйтванк (Бельгия), Кайей Канепи (Эстония), Элисе Мертенс (Бельгия, 31) и Слоан Стивенс (США).
Ранее лучшим результатом Гауфф на ТБШ был четвертьфинал 2021 года на том же «Ролан Гаррос», где она уступила будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд.
- 2 июня 2022
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