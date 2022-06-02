Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой «Ролан Гаррос» с 2001 года

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2022 и стала самой молодой финалисткой турнира после бельгийки Ким Клейстерс в 2001 году.

Ранее в полуфинальном матче Гауфф (18) уверенно обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. По ходу турнира Кори также брала верх над Ребеккой Марино (Канада, Q), Элисон Ван Эйтванк (Бельгия), Кайей Канепи (Эстония), Элисе Мертенс (Бельгия, 31) и Слоан Стивенс (США).

За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд.

По итогам турнира Гауфф в любом случае обновит личный рейтинговый рекорд: проиграв в финале, она станет 13-й, победив – восьмой.