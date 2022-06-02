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Кори Гауфф — самая молодая финалистка турнира «Большого шлема» после Марии Шараповой

Кори Гауфф — самая молодая финалистка турнира «Большого шлема» после Марии Шараповой
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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с Уимблдона-2004, который выиграла 17-летняя россиянка Мария Шарапова.

Кори (18) вышла в финал «Ролан Гаррос» — 2022, в полуфинале уверенно обыграв представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. По ходу турнира Кори также брала верх над Ребеккой Марино (Канада, Q), Элисон Ван Эйтванк (Бельгия), Кайей Канепи (Эстония), Элисе Мертенс (Бельгия, 31) и Слоан Стивенс (США).

За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд. Встреча пройдёт 4 июня. Ранее лучшим результатом Кори на ТБШ был четвертьфинальный раунд.

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