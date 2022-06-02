Россиянки Барташевич и Зайцева вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос» в парах

Российские теннисистки Ярослава Барташевич и Ксения Зайцева вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022 среди юниоров в парном разряде.

В четвертьфинальном матче Барташевич и Зайцева (4) обыграли швейцарку Челси Фонтенель и аргентинку Солану Сьерру со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Следующими соперницами Барташевич и Зайцевой станут вторые сеяные «Ролан Гаррос» Селин Наф (Швейцария) и Никола Бартункова (Чехия).

В другом полуфинальном матче сразятся первые сеяные Сара Белек (Чехия)/Люси Гавличкова (Чехия) и седьмая сеяная пара Люсия Чирич Багарич (Хорватия)/София Костоулас (Бельгия).