Видеообзор разгромного поражения Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал Открытого чемпионата Франции – 2022. Касаткина была последней представительницей России на турнире.
В полуфинальном поединке Касаткина не сумела навязать борьбу первой ракетке мира, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2020 польке Иге Свёнтек (1). Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6. Она продлилась 1 час 6 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Свёнтек — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.
Видео доступно на официальном YouTube-канале Roland Garros.
За очередной титул Свёнтек сразится с 18-летней американкой Кори Гауфф (18). Для Иги победа над Касаткиной стала 34-й подряд. С 2000 года в WTA-туре была только одна серия длиннее – у американки Винус Уильямс (35).
- 2 июня 2022
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