Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор разгромного поражения Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Видеообзор разгромного поражения Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал Открытого чемпионата Франции – 2022. Касаткина была последней представительницей России на турнире.

В полуфинальном поединке Касаткина не сумела навязать борьбу первой ракетке мира, чемпионке «Ролан Гаррос» — 2020 польке Иге Свёнтек (1). Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6. Она продлилась 1 час 6 минут. Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. На счету Свёнтек — один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Roland Garros.

За очередной титул Свёнтек сразится с 18-летней американкой Кори Гауфф (18). Для Иги победа над Касаткиной стала 34-й подряд. С 2000 года в WTA-туре была только одна серия длиннее – у американки Винус Уильямс (35).

Свёнтек — это каток! Наша Даша Касаткина продержалась в полуфинале чуть больше часа Свёнтек — это каток! Наша Даша Касаткина продержалась в полуфинале чуть больше часа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022