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Беременная Мария Шарапова опубликовала новое фото

Беременная Мария Шарапова опубликовала новое фото
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в социальных сетях. На снимке Мария позирует в свободном клетчатом платье. В конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут первенца.

«То, что сделано без резинки на поясе, получает мой голос в эти дни», — подписала снимок Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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