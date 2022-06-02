Надаль рискует пропустить Уимблдон. На «Ролан Гаррос» у него обострилась старая травма

У 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля во время «Ролан Гаррос» — 2022 обострилась старая травма, сообщает издание Deportes.Cuatro со ссылкой на члена команды теннисиста Марка Лопеса.
Речь о некрозе ладьевидной кости стопы. Надалю после выступления в Париже (Франция) необходимо будет взять паузу в выступлениях на несколько месяцев. Таким образом, Уимблдон может быть вычеркнут из планов Рафаэля. В последнее время Надаль якобы тренируется под обезболивающими.
«Это серьёзная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры. Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру. После матча с Джоковичем он проснулся с небольшой болью, но мог нормально двигаться», — сказал Лопес.
Ранее Надаль (5) вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв действующего чемпиона серба Новака Джоковича (1) со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
- 2 июня 2022
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