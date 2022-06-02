Видеообзор победы 18-летней Кори Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос»

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2022. Кори стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с Уимблдона-2004, который выиграла 17-летняя россиянка Мария Шарапова.

В полуфинальной встрече Гауфф (18) обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Видео доступно на официальном YouTube-канале Roland Garros.

За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1), которая не проигрывала уже 34 матча подряд. Встреча пройдёт 4 июня. Ранее лучшим результатом Кори на ТБШ был четвертьфинальный раунд.