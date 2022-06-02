Хенмэн объяснил, почему матч со Зверевым на «РГ» станет для Надаля большим испытанием

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн высказался о шансах испанца Рафаэля Надаля в матче с немцем Александром Зверевым в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
«Физическая форма Рафы невероятна. Возвращаясь назад, мы помним, как Надаль хромал после поражения от Дениса Шаповалова в Риме. Но спустя десять дней он демонстрирует невероятный теннис, ему буквально пришлось вытащить его из сумки ещё в матче с Оже-Альяссимом.
Мы знаем, он не становится моложе. Но затем он успел восстановиться и сразиться с Джоковичем – одним из величайших игроков, первой ракеткой мира. Причём он показывал классную игру не только в плане качества тенниса, но и физической формы в течение более четырёх часов, это невероятно.
Матч со Зверевым для Рафы – не только вызов в плане физической формы, но и психологический. Потому что обычно, когда он побеждает Джоковича на турнире «Большого шлема», ему уже вручают трофей, но это был лишь четвертьфинал. Да, у него есть два дня на восстановление, но это всё равно будет для него тяжёлым испытанием», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.
- 2 июня 2022
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