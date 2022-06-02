Хольгер Руне, несмотря на конфликт, пожелал Рууду удачи в полуфинале «Ролан Гаррос»

40-я ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне обратился к восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду.

Ранее Рууд (8) обыграл Руне со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3 в четвертьфинале «Ролан Гаррос». После матча теннисисты обвинили друг друга в неподобающем поведении. Касперу не понравилось холодное рукопожатие соперника у сетки, Хольгер заявил, что Рууд кричал ему в лицо в раздевалке.

«Много разговоров сейчас идёт о моём вчерашнем матче с Каспером. Я провёл отличный турнир, а Каспера завтра ждёт первый в карьере полуфинал на турнире «Большого шлема». Пусть он работает, а я буду наслаждаться своими отличными результатами и несколькими выходными. Удачи завтра, Каспер», — написал в социальных сетях Руне.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Рууд сразится с хорватом Марином Чиличем (20).