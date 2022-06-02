Виландер назвал игру Зверева «идеальной против Надаля», сравнив Александра с Сёдерлингом

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил шансы немца Александра Зверева в борьбе с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

«Первая подача Зверева, возможно, сейчас лучшая в мужском туре. Она невероятно мощна. Если у него будет хороший процент попаданий, он получит много бесплатных очков. Также его высокий бэкхенд, он так сильно напоминает мне Робина Сёдерлинга, который победил Рафу в 2009 году.

Мы всегда говорим о слабости Зверева на задней линии, о его ударе справа по линии, но ему не нужен этот удар против Рафы, поскольку он может нанести удар поперёк корта с большим количеством топ-спинов и настроить его на удар слева.

Думаю, у него идеальная игра против Рафы. Может ли он его победить? Я верю, что он верит, что может», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.