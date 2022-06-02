Крис Эверт назвала фаворита в матче Надаль — Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт поделилась ожиданиями от полуфинального матча на «Ролан Гаррос», где испанец Рафаэль Надаль сразится с немцем Александром Зверевым.
«Я всё ещё не могу поверить, как в эту часть сетки поместилось столько хороших игроков. На этом «Ролан Гаррос» Зверев очень сдержан, его отношение, профессионализм великолепны, как и сосредоточенность.
Рафа – как он собирается выходить из этого? Он участвовал в нескольких изнурительных матчах – как чувствует себя его тело? Что с его эмоциональным настроем? Это будет один из важнейших факторов матча, который, я думаю, пройдёт в четырёх-пяти сетах, мы увидим их лучший теннис.
Я склоняюсь к тому, что выиграет Рафа. Он зашёл слишком далеко, он сыграл слишком много матчей с надрывом и смог поддерживать победный импульс. Я рассчитываю на то, что он выиграет турнир», — приводит слова Эверт Eurosport.uk.
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