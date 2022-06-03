«Хорошо, что я сейчас не в режиме драмы». Касаткина поделилась планами на ближайшее время

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 поделилась дальнейшими планами. Россиянка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 2:6, 1:6.
«Может, пару дней отдохну, а потом снова за работу. Сначала на харде, потому что травы почти нигде нет, а потом поедем на травяные турниры в Берлин, Бад-Хомбург.
Да, такие планы на ближайшее время. Матч уже закончился, так что я думаю о будущем и о том, как справиться с переходом на траву. Хорошо, что я сейчас не в режиме драмы. Иногда нужно принимать то, что даёт тебе жизнь, и двигаться с этим дальше. Я вполне довольна тем, что мне сейчас даёт жизнь, и буду идти с этим», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
- 3 июня 2022
-
00:20
- 2 июня 2022
-
23:53
-
23:36
-
23:01
-
22:28
-
22:18
-
21:46
-
21:38
-
20:49
-
20:33
-
20:15
-
19:57
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:17
-
18:57
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:14
-
16:12
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:35