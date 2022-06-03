«Хорошо, что я сейчас не в режиме драмы». Касаткина поделилась планами на ближайшее время

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 поделилась дальнейшими планами. Россиянка проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 2:6, 1:6.

«Может, пару дней отдохну, а потом снова за работу. Сначала на харде, потому что травы почти нигде нет, а потом поедем на травяные турниры в Берлин, Бад-Хомбург.

Да, такие планы на ближайшее время. Матч уже закончился, так что я думаю о будущем и о том, как справиться с переходом на траву. Хорошо, что я сейчас не в режиме драмы. Иногда нужно принимать то, что даёт тебе жизнь, и двигаться с этим дальше. Я вполне довольна тем, что мне сейчас даёт жизнь, и буду идти с этим», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.